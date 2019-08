INTER LLORENTE NAPOLI / Giornata intensa per l'Inter sul fronte arrivi: i nerazzurri hanno ormai chiuso per Biraghi (viste mediche completate) e sono pronti ad abbracciare Sanchez, arrivato a Milano nel pomeriggio per le visite mediche e la firma sul contratto. Ma il mercato di Marotta potrebbe anche non chiudersi qui: al di là del caso Icardi, Conte potrebbe ricevere anche un centrocampista e un altro attaccante di peso, da poter utilizzare come sostituto di Lukaku.

In questo senso va registrato l'arrivo nella sede dell'Inter di Frank Trimboli, intermediario per Fernando Llorente: l'attaccante spagnolo, attualmente svincolato, sarebbe il profilo ideale per la squadra nerazzurra. Su Llorente c'è anche il Napoli che, visto il perdurare del rifiuto di Icardi, potrebbe accelerare nei prossimi giorni : gli azzurri hanno già una base di intesa per un biennale da 2,5 milioni di euro. Occhio però all'Inter che potrebbe cercare il sorpasso al fotofinish.