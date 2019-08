LECCE IMBULA TORINO / A caccia di un colpo a centrocampo, il Lecce studia il colpo Giannelli Imbula, ex promessa del calcio francese, ma che mai è riuscito a mantenere le sue aspettative tra Porto e Stoke City.

Ora il giocatore di origini congolesi, dopo due stagioni in prestito tra, potrebbe approdare in Serie A. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Oltre al Lecce però, sul giocatore c'è anche il Torino, che anche la scorsa estate aveva seguito con grande interesse il giocatore nato in Belgio. Lo riferisce 'France Football', che sottolinea come i granata stiano pensando ad un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato tra i 4 e i 5 milioni di euro. Attenzione però alla concorrenza estera. Il classe 1992 piace anche a Olympiacos, Club Brugge e ad un club francese.