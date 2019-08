JUVENTUS PARATICI MILANO / Il calciomercato Juventus è pronto ad entrare nel vivo in questi ultimi giorni di trattative. Il club bianconero è al centro di tante trattative, in primis della vicenda legata a Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto Inter e per cui i nerazzurri chiedono una cifra compresa tra i 75 e gli 80 milioni di euro.

E allora ecco che il Chief Football Officer bianconero Fabioè tornato a Milano, sede principale del mercato italiano. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Al momento, stando ad informazioni raccolte dall'inviato di Calciomercato.it, sarebbero in corso alcuni colloqui con il Pescara. Per la Juventus sono attese infatti diverse operazioni in uscita e in questi giorni potrebbero esserci novità importanti, legate non solo a Dybala, ma anche a possibili esuberi come Rugani, Matuidi o Mandzukic.