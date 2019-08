CALCIOMERCATO SERIE A VALENCIA SANTON HYSAJCONTI / Il brutto infortunio subito in allenamento da Cristiano Piccini - frattura della rotula del ginocchio destro e lungo stop - costringe il Valencia a tornare sul mercato alla ricerca di un terzino destro. Per sostituire il laterale italiano il club spagnolo potrebbe guardare anche in Serie A: a partire da Santon, che resta in uscita dalla Roma dopo l'arrivo di Zappacosta. Ma non solo.

Anchesono sempre in bilico rispettivamente in casa Napoli e Milan, con il terzino albanese che sarebbe però da convincere a causa delle importanti richieste di ingaggio e competitività del club. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Un eventuale tentativo in Serie A da parte del Valencia non è dunque da escludere. Si attendono ulteriori sviluppi.