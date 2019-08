CALCIOMERCATO BRESCIA ZEBALLOS / Il Brescia piomba su Joaquin Zeballos, bomber uruguaino in grande ascesa di proprietà della Juventud.

Il club di Massimo, che ha cominciato alla grande il campionato andando a vincere a Cagliari, ha chiesto informazioni dettagliate sui costi dell'eventuale operazione considerando il classe '96 una interessante 'giovane' opzione per il proprio reparto offensivo, già arricchitosi dall'arrivo di. Vediamo se in questi ultimi giorni di mercato presenterà un'offerta concreta per provare a strapparlo al club di Las Piedras. Sul 22enne di Castillos - autore di 13 reti nelle ultime 15 partite (1260' giocati)- risulta esserci pure il, ma al momento la società turca è indietro.