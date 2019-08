JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / Paul Pogba sempre più nel mirino dei tifosi del Manchester United.

Al centro di un caso di insulti razzisti su Twitter dopo il rigore sbagliato contro ile reduce da un'estate di calciomercato che l'ha visto protagonista con la richiesta di cessione, il centrocampista francese è stato di nuovo il bersaglio dei tifosi dei 'Red Devils'. Nel centro di allenamento di Carrington è infatti spuntata la scritta "Pogba out", verniciata con una bomboletta spray sopra un cartello. Il rapporto tra l'exe i tifosi sembra ormai compromesso e proprio i bianconeri e ilosservano interessati in vista delle prossime sessioni di mercato: Pogba è destinato a tornare a far parlare di sé.