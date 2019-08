INTER SANCHEZ / Il giorno di Sanchez è iniziato poco dopo le 16: l'attaccante cileno è arrivato a Milano Malpensa proveniente da Manchester. Per lui inizia oggi l'avventura all'Inter: come anticipato da Calciomercato.it, oggi l'ormai ex United è atteso dalla prima parte di visite mediche che potrebbe poi completare domani.

Quindi superati i test di rito, la firma sul contratto che lo legherà alla società nerazzurra fino al termine della stagione: prestito secco per il 30enne che nella squadra di Conte ritroverà anche, con il quale ha già fatto coppia nei 'Red Devils'. Con l'arrivo diall'Inter, si riducono al lumicino le possibilità di imbastire uno scambio con laperconin nerazzurro: a questo punto, salvo sorprese, il reparto avanzato interista con Lukaku, Sanchez, Martinez e Politano sembra essere al completo o al massimo da completare con un calciatore con caratteristiche diverse dalla Joya.