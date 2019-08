ROMA MONCHI MARIANO DIAZ / Non solo la Roma, che è forte però su Kalinic: anche il Siviglia dell'ex giallorosso Monchi ha messo nel mirino Mariano Diaz, in uscita dal Real Madrid.

Come racconta 'marca.com', il club andaluso è alla ricerca di un rinforzo in attacco e guarda all'ex Lione anche se per completare l'affare occorre almeno una cessione: considerato l'ingaggio da quattro milioni di euro a stagione, infatti, il Siviglia deve liberare spazio nel proprio monte ingaggio e il candidato all'addio è Munas. Come anticipato da Calciomercato.it, al momento per Mariano Diaz non sono arrivate offerte concrete al: il calciatore è fuori dai piani die nelle prime partite stagionale non è mai stato convocato nonostante i tanti infortuni che stanno affliggendo le merengues.