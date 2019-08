ATALANTA ARANA / Come anticipato da Calciomercato.it, Arana arriva all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Ufficializzato da parte della società bergamasca l'acquisto del terzino brasiliano che è stato prelevato dal Siviglia con la formula del prestito con opzione di acquisto.

Nato a San Paolo nel 1997,è cresciuto nele nel 2017 è sbarcato in Europa con il Siviglia: nella scorsa stagione con il club andaluso ha totalizzato 22 presenze totali, realizzando anche due reti, entrambe in UEFA Europa League nei match con, a cui si aggiunge anche il gol nei preliminari contro il. Al suo attivo anche alcune apparizioni con l'Under 20 del Brasile con cui ha preso parte al Sudamericano nel 2017 realizzando due reti in sei presenze.