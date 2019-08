JUVENTUS NAPOLI RAMSEY / Juventus in campo in mattinata in vista del big match di sabato sera contro il Napoli. Come comunicato dal club bianconero in una nota ufficiale, Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento a causa di una leggera lombalgia.

Difficilmente il gallese, che è già al rientro da un infortunio, sarebbe comunque sceso in campo contro la squadra di Ancelotti: l'obiettivo di Sarri e del suo staff è quello di recuperarlo pienamente per il rientro dalla sosta per le nazionali, soprattutto dopo questo nuovo stop. Si attendono ulteriori sviluppi.