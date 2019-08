Juventus, si complica l'affare Neymar-Barcellona. E Rakitic...

JUVENTUS NEYMAR RAKITIC BARCELLONA / Sono ore bollenti per il futuro di Neymar. L'incontro di ieri tra Barcellona e PSG sembrava aver definitivamente sbloccato l'affare, ma dalla Spagna giungono importanti novità a riguardo. Secondo quanto riportato da 'El Chiringuito TV', il trasferimento di Neymar è quasi impossibile a causa dei no di Rakitic e Dembele. Il centrocampista croato, negli ultimi giorni accostato con insistenza anche alla Juventus, avrebbe già comunicato ai blaugrana la propria intenzione di non approdare al club parigino, così come Dembele.

L'affare tra Barcellona e PSG ha così registrato una brusca frenata e rischia di concludersi con un nulla di fatto. La Juventus, dal canto suo, resta alla finestra, soprattutto per il croato: come anticipato da Calciomercato.it, il Barcellona sarebbe pronto a cedere Rakitic alla Juventus ma solo a fronte di un importante corrispettivo economico. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nelle prossime ore.