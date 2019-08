CALCIOMERCATO TISSONE BETIS / Dopo aver vestito negli anni passati le maglie di Maiorca e Malaga, Fernando Tissone potrebbe tornare a giocare in Spagna: come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, il centrocampista è in trattativa con il Betis Siviglia, società che lo scorso anno ha chiuso al decimo posto nella Liga.

Classe 1986, l'argentino ha una lunga esperienza anche in Italia dove ha giocato con, collezionando in tutto oltre 160 presenze nel massimo campionato. Per lui ora il possibile ritorno in Spagna, mentre nelle scorse settimane si era parlato anche di un eventuale nuovo approdo in Italia di Tissone . Il 33enne ha giocato nella stagione passata in Portogallo con iled è ora svincolato.