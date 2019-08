JUVENTUS INTER DYBALA ICARDI PSG / E' Parigi il centro del mondo, o almeno di questo calciomercato: cosa fa Neymar, resta al Psg o va via? La risposta a questa domanda avrà un effetto a catena su molto trattative importanti in questi ultimi giorni della sessione estiva. In caso di addio del brasiliano, ecco che Leonardo dovrebbe muoversi per il successore: il nome più caldo è quello di Paulo Dybala, in uscita dalla Juventus e sempre al centro di una possibile trattativa con l'Inter (scambio con Icardi).

Proprio l'ex numero 9 nerazzurro è un altro degli obiettivi del: come riferisce 'Le Parisien', Leonardo non ha mai smesso di osservare quanto accade intorno all'ex capitano interista che è in rotta con la società. Il quotidiano francese spiega che, con gli infortuni die in caso di sorteggio Champions complicato, potrebbero essere due i colpi last minute della società transalpina: in questo caso propriosarebbe il nome giusto da affiancare a(o) per rilanciare le ambizioni europee della squadra di