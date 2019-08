NAPOLI DIEGO COSTA / Mauro Icardi non apre, il tempo stringe ed allora il Napoli deve scegliere: quale attaccante per completare la rosa di Carlo Ancelotti. Si parla con insistenza di Llorentema non è escluso un nome a sorpresa: l'edizione odierna di 'La Repubblica' parla di un possibile ritorno di fiamma per Diego Costa, già accostato agli azzurri all'inizio della sessione di mercato.

Un nome che troverebbe sicuramente il benestare di Carloe che sarebbe stato al centro di un vertice di mercato traa Capri. Arrivare aperò è tutt'altro che semplice: l'Atletico Madrid non farebbe troppa opposizione ad una partenza dell'attaccante ma sarebbe complicato riuscire a trovare un accordo per l'ingaggio del calciatore che si aggira al momento sui 10 milioni di euro. A frenare l'affare anche i pochi giorni alla fine della sessione estiva di mercato: un ostacolo non di poco conto considerato la lunga stesura dei contratti tipica della società partenopea.