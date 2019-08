Bologna, Mihajlovic dimesso dall'ospedale

BOLOGNA MIHAJLOVIC / A Verona la prima battaglia vinta con Mihajlovic che, come da promessa, si è presentato in panchina alla prima in campionato del Bologna. Ora il tecnico serbo fa un altro passo nel lungo percorso contro la leucemia: l'allenatore è stato dimesso dall'Ospedale Sant'Orsola di Bologna oggi dopo il primo ciclo di cure durato 43 giorni.

Ora per Mihajlovic si prospetta un periodo di riposo prima di riprendere la seconda fase di terapie contro la leucemia. Per l'allenatore possibile la presenza in panchina venerdì sera nella seconda giornata di campionato che vedrà la squadra rossoblù affrontare la. La decisione sulla presenza di Mihajlovic non è ancora ufficiale ma è possibile che il tecnico sia presente già domani all'allenamento della squadra.