BARCELLONA DEMBELE PSG NEYMAR AGENTE SISSOKO - Ve lo avevamo anticipato un'ora fa e adesso arriva la conferma dell'agente: Ousmane Dembele non ha intenzione di lasciare il Barcellona.

Il suo nome è stato accostato alnell'ambito della trattativa per il ritorno in Catalogna di, ma le parole di Moussachiudono a questa possibilità: "Ousmane rimane al 100% - ha detto a 'Telefoot' - Non c'è possibilità che se ne vada. Vuole vincere col Barça".