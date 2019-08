FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dalla prima giornata di serie A agli altri campionati, il focus sui giovani talenti con la rubrica Football Under su Calciomercato.it fa un'ampia panoramica dei ragazzi che si sono messi in mostra nel weekend e non solo.

1. Il suo doppio passo con assist a Petagna per il secondo gol della Spal ha colpito tutti, parliamo di Igor, terzino sinistro che può giocare anche difensore centrale acquistato dal Salisburgo. Il brasiliano classe '98 ha rapidità, buona tecnica, è un profilo da monitorare con grande attenzione.

2. Non rappresenta assolutamente una novità, Sottil ha messo in mostra il suo talento anche nella Primavera della Fiorentina, che l'ha preso dal Torino quando aveva 16 anni (nel suo percorso anche un'esperienza al Genoa), e a sprazzi nel Pescara ma contro il Napoli l'impatto è andato oltre le più rosee aspettative. Sottil ha dimostrato personalità, esplosività nelle accelerazioni, qualità nell'uno contro uno, il vivaio della Fiorentina sta facendo emergere un altro talento.

3. Non è proprio giovanissimo trattandosi di un classe '97 ma Simone Pinna è una delle poche note liete del Cagliari sconfitto dal Brescia alla prima giornata di campionato. Il terzino destro arriva al Cagliari dopo l'esperienza all'Olbia, in cui è stato titolare fisso portando a casa 36 presenze. Pinna ha ben figurato anche contro il Chievo all'esordio alla Sardegna Arena in Coppa Italia, spicca per attenzione difensiva e rapidità nel passo in entrambe le fasi.

4. Il Sassuolo nella ripresa è cresciuto contro il Torino rischiando anche di poter arrivare al pareggio dopo il gol di Caputo, a mettersi in mostra il terzino classe '99 Muldur acquistato dal Rapid Vienna. L'austriaco di origini turche ha messo in mostra grandi capacità di spinta, forza propulsiva sulla fascia destra e buone qualità tecniche.

5. De Zerbi a Torino ha gettato nella mischia a nove minuti dalla fine della gara anche l'attaccante classe '2000 Giacomo Raspadori che ha sfiorato anche il suo primo gol in serie A impegnando Sirigu.

L'attaccante classe '2000 è una risorsa su cui il Sassuolo vuole puntare, nella scorsa stagione la salvezza della Primavera è passata anche per le sue reti, ne ha realizzate ben 15.

6. Il giovane talento per eccellenza del campionato italiano è Sandro Tonali che alla prima giornata in serie A ha confermato pienamente il suo talento. Centrocampista centrale completo, ha i tempi del regista in fase di possesso, le letture e la capacità di coprire campo di un profilo in grado d'interpretare più ruoli nella stessa partita mettendo in mostra anche buoni tempi d'inserimento. Il Brescia può coltivare le sue qualità, sarà sicuramente asta tra le big per assicurarsi le sue prestazioni.

7. Non è giovanissimo ma è un altro giocatore che viene fuori dal vivaio del Liverpool a cui prestare attenzione: parliamo di Harry Wilson, attaccante esterno brevilineo, rapido, con buona tecnica, che gioca in prestito al Bournemouth e domenica ha realizzato un gran gol su punizione contro il Manchester City che ha vinto 3-1. Wilson è un punto fermo anche della nazionale gallese con cui ha segnato due reti: in amichevole contro la Cina e in Nations League contro l'Irlanda.

8. Compirà diciassette anni solo il 31 ottobre, il classe '2002 Ansu Fati, esterno offensivo della Guinea Bissau di grande rapidità e ottima tecnica, è il secondo più giovane ad aver debuttato con la maglia del Barcellona, soltanto Vicente Martinez Alama nel lontano 1941 è sceso in campo ad un'età ancora più precoce (16 anni e 278 giorni). Nel suo percorso due curiosità: la simpatia sua e della famiglia per il Real Madrid e l'ammirazione dell'ex portiere del Barcellona Victor Valdes, attuale allenatore dell'Under 19 blaugrana.

9. Il Paris Saint Germain, bloccato sul mercato dalla questione Neymar, nelle prime tre gare di Ligue 1 ha dato ampio spazio ai giovani come Colin Dagba, terzino destro classe '98 pescato quando aveva 18 anni dal Boulogne. Dagba è francese con origini del Benin, il prossimo 6 settembre compirà ventuno anni, ha grandi capacità di spinta e complessivamente ampi margini di miglioramento.

10. Il Napoli, dopo Verdile per l'Under 17, porta a casa un altro rinforzo tra gli ex Palermo: il portiere classe '2004 Connola, cresciuto nella scuola calcio Internapoli, per l'Under 16. Nella scorsa stagione Connola è stato protagonista del percorso dell'Under 15 del Palermo fino ai quarti di finale dei play-off in cui, dopo aver eliminato il Parma, è stata sconfitta proprio dal Napoli.