Inter, è il giorno di Sanchez! Alle 15 a Milano, domani primo allenamento: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED - Ieri è arrivata la fumata bianca, oggi sbarcherà in Italia: stiamo parlando di Alexis Sanchez, il nuovo attaccante in pectore dell'Inter. Il cileno è atteso all'aeroporto di Milano Malpensa attorno alle 15 e subito dopo si recherà al Coni per la prima parte delle visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto fino al 30 giugno 2020.

Il 30enne calciatore, che si trasferisce in nerazzurro in prestito secco dal, domani concluderà le visite alla clinica 'Humanitas' di Rozzano, insieme al nuovo compagno di squadra Cristiano, arrivato dallanell'ambito dello scambio con. Dopodichè, si metterà a disposizione dell'allenatore Antonioper il primo allenamento con i nuovi compagni. Sanchez ricostituirà la coppia d'attacco, già vista con la maglia dei 'Red Devils', con Romeluall'Inter.