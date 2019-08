DIRETTA DERBY LAZIO ROMA FORMAZIONI / Seconda giornata di campionato ricca di spunti interessanti. Dopo Juventus-Napoli in programma sabato, domenica primo settembre alle 18 è in programma il fischio d'inizio del derby Lazio-Roma. Le due squadre capitoline arrivano alla sfida con stati d'animo opposti.

Da un lato i ragazzi di Simoneviaggiano sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria in casa della Samp, dall'altro i giallorossi non possono permettersi passi falsi dopo il 3-3 casalingo contro il Genoa, che ha evidenziato problemi enormi sorpattutto in difesa. Calciomercato.it seguirà il derby in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI DERBY LAZIO-ROMA

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Correa, Immobile. All. Inzaghi S.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Fazio, Mancini, Kolarov; Pellegrini, Veretout; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko. All. Fonseca.

CLASSIFICA SERIE A: