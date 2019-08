SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE - Conclusi i turni preliminari, si completa finalmente il quadro delle 32 squadre che prenderanno parte alla fase a gironi di Champions League. Domani a Montecarlo si svolgerà il sorteggio che vedrà protagoniste quattro club italiani: la Juventus sarà una delle otto teste di serie, mentre il Napoli sarà inserita nella seconda urna: Sarri e Ancelotti possono sperare in un gruppo abbastanza abbordabile. Più complicata la situazione dell'Inter di Conte e dell'Atalanta di Gasperini che sono relegate rispettivamente in terza e in quarta fascia.

Ecco la composizione delle urne:

TESTE DI SERIE

Barcellona

Manchester City

JUVENTUS

Bayern Monaco

Paris Saint-Germain

Zenit San Pietroburgo

Liverpool

Chelsea

URNA 2

Real Madrid

Atletico Madrid

NAPOLI

Borussia Dortmund

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Benfica

Ajax

URNA 3

Lione

Bayer Leverkusen

Salisburgo

Olympiacos

Club Brugge

Valencia

INTER

Dinamo Zagabria

URNA 4

Lokomotiv Mosca

Genk

Galatasaray

Lipsia

ATALANTA

Lille

Stella Rossa

Slavia Praga