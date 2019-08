CALCIOMERCATO TORINO FOFANA / Seko Fofana sta già cercando casa a Torino? Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il centrocampista dell'Udinese non è affatto vicino ai granata e non sta cercando una sistemazione nel capoluogo piemontese, come invece sostiene una parte della stampa sportiva italiana. Per ora, infatti, non risultano contatti tra la dirigenza granata e l'agente del classe '95 ivoriano.

Anzi, un paio di mesi fa il cartellino del calciatore è stato proposto (anche) alla società di Urbano, ma la risposta è stata negativa: 'Non interessa'. Non è escluso, però, che dopo il preliminare di- domani sera il ritorno col Wolverhampton, vittorioso a Torino per 3 a 2 - i granata possano partire all'assalto considerato che il ragazzo è stimato dae che la squadra ha bisogno di rinforzi in mediana. I Pozzo sono disposti a cedere Fofana per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.