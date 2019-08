CALCIOMERCATO PSG DEMBELE / No di Dembele al Psg.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , l'attaccante delvuole rimanere in Spagna almeno un'altra stagione e pertanto ha rifiutato la possibilità di essere ceduto in prestito al club parigino nell'ambito dell'affare in cui i blaugrana vorrebbero includere anche Rakitic . Come è noto, il Barça è in trattativa con la società francese per il ritorno dell'asso brasiliano. Nonostante l'ottimismo diffuso, però, c'è ancora distanza e, dopo il rifiuto di Dembele, potrebbe ancora cambiare l'impalcatura dell'affare.