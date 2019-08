CALCIOMERCATO IBRAHIMOVIC MANCHESTER UNITED / Tempi duri per il Manchester United che non riesce a svoltare e dopo la sconfitta col Crystal Palace sta vivendo una pesante contestazione da parte dei tifosi. Una situazione di difficoltà di cui si parla anche oltreoceano, dove un grande ex si candida clamorosamente per tornare ad aiutare la squadra.

Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, che a dispetto dei suoi quasi 38 anni sta dominando in MLS con i Los Angeles Galaxy ed un'intervista al 'Daily Mail' racconta: "Tengo d'occhio la situazione del Manchester United e li sto seguendo. Ho visto l'ultima partita contro il Crystal Palace, se Rashford avesse trasformato il rigore la partita sarebbe finita in modo diverso. Io ho già dimostrato di poterci giocare facilmente in Premier League, quindi se lo United dovesse aver bisogno ancora di me, sono qui".