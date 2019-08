Inter, visite mediche e allenamento per Biraghi

INTER BIRAGHI / E uno. Nel giorno del probabile arrivo di Alexis Sanchez, l'Inter intanto dà il bentornato a Cristiano Biraghi.

Chiusa l'operazione con la Fiorentina, l'esterno cresciuto nel vivaio nerazzurro ha raggiunto Milano in mattinata dove in questi minuti sta completando la seconda parte di visite mediche al Coni. Nel pomeriggio dovrebbe essere subito a disposizione di mister Conte per la prima seduta di allenamento con i compagni. Alla Fiorentina, come detto, andrà invece il brasiliano Dalbert.