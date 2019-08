REAL MADRID ISCO / Inizio di stagione travagliato per il RealMadrid di Zinedine Zidane che perde anche Isco.

Lo spagnolo si è sottoposto ad esami strumentali che, come si legge in un comunicato ufficiale del club, hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Il giocatore sarà valutato nuovamente nei prossimi giorni per capire entità dell'infortunio e tempi di recupero.