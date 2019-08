CALCIOMERCATO JUVE FIORENTINA CHIESA / Rocco Commisso non retrocede di un centimetro: Chiesa non si muove. E così sarà: secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it, anche dopo l'ultimo incontro tra i bianconeri e l'intermediario dell'affare, Fali Ramadani, l'operazione con i viola non si è sbloccata.

L'attaccante viola - come ribadito ieri dai toscani a Ramadani durante il vertice milanese - rimarrà così almeno un altro anno a, in attesa di un nuovo affondo della Juventus per la prossima estate. I bianconeri dovranno però monitorare la concorrenza dell'Inter, che a luglio aveva riallacciato i contatti con il papà del calciatore, Enrico.

Eleonora Trotta-Giorgio Musso