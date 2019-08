Inter, maxi-intreccio Salcedo? Spunta un possibile ritorno

INTER SALCEDO BESSA / È il giorno di Biraghi e Sanchez per l'Inter che attende di completare nelle prossime ore questo importante doppio colpo e non si ferma qui.

Come vi abbiamo anticipato, è in via di definizione la cessione di Salcedo al Verona ma secondo 'Tuttosport' l'operazione potrebbe allargarsi includendo il nome di Daniel, trequartista italo-brasiliano classe '93 che come Biraghi è cresciuto nel vivaio interista e per questo potrebbe far comodo nell'ottica delle liste Uefa.