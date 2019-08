CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA ICARDI RAKITIC PARATICI / Ultimi giorni di calciomercato roventi, soprattutto per Fabio Paratici. Il direttore sportivo della Juventus deve sfoltire la rosa per esigenze numeriche, di bilancio e anche per provare a piazzare gli ultimi colpi in entrata. Numerosi i tavoli su cui il dirigente bianconero sta giocando per raggiungere tutti gli obiettivi, per permettere al tecnico Maurizio Sarri di avere un organico completo ma al tempo stesso senza musi lunghi, la cui gestione sarebbe difficile nel corso della stagione. Dalle possibili cessioni di Dybala, Mandzukic, Emre Can, Rugani e altri agli obiettivi Icardi, Rakitic, Eriksen e non solo, facciamo il punto sulle trattative in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, da Dybala a Rugani: il punto sulle cessioni

Come detto, numerosi gli esuberi in casa bianconera. Bisognerà far quadrare i conti entro il 2 settembre, sotto tutti i punti di vista. Dalle cessioni la Juventus potrebbe ricavare un tesoretto di circa 100 milioni. Oltretutto senza considerare la possibile partenza di Paulo Dybala, tornata di stretta attualità dopo i 90 minuti trascorsi in panchina contro il Parma. Da escludere la pista Inter nell'ottica di uno scambio con Icardi (ne parleremo diffusamente più avanti), l'addio di Neymar al Psg può agevolare un futuro in Francia per Dybala. La cessione dell'argentino sarebbe davvero una boccata d'ossigeno per le casse bianconere, che inoltre valutano numerose altre partenze. Mandzukic resta nel mirino del Bayern Monaco, a centrocampo sembra esserci poco spazio sia per Emre Can, seguito dal Barcellona ma anche in Germania, che per Matuidi. Il francese ha giocato dal primo minuto nell'esordio in campionato, ma per caratteristiche tecniche sembra davvero il meno adatto a proseguire nel nuovo corso di Sarri.

Calciomercato Juventus, obiettivi in entrata: la situazione per Icardi, Rakitic, Eriksen

Juventus che ha la priorità di cedere, ma, ovviamente, non vuole limitarsi alle operazioni in uscita. Paratici proverà sicuramente a mettere a segno almeno un colpo last minute. Il pallino, in attacco, rimane Mauro Icardi, con la Juve che è ricambiata nei pensieri dell'attaccante argentino. Il giocatore vuole restare a Milano, ma la sua priorità in caso di addio all'Inter è proprio la Vecchia Signora. Per Icardi però la richiesta dell'Inter è di almeno 75 milioni di euro. Nell'impossibilità di arrivare a Dybala, Marotta non vuole assolutamente fare sconti all'ex collega Paratici. In tal senso, molta parte potrà giocare l'eventuale effetto domino che dovesse scatenarsi con la partenza di Neymar dal Psg, come detto prima. In entrata, Juve che spinge forte anche per Ivan Rakitic. Il centrocampista croato è finito ai margini del Barcellona e vuole i bianconeri per rilanciarsi, ma come per Icardi non mancano le difficoltà di carattere economico. Il Barcellona infatti non vuole lo scambio con Emre Can e per Rakitic chiede soldi cash, operazione al momento piuttosto complicata ma toccherà seguire le evoluzioni dell'ultimo momento, nei giorni conclusivi di mercato tutto può cambiare nel volgere di poche ore. Juve che ha parlato con Ramadani di Chiesa, ma anche per il giocatore della Fiorentina per adesso non sembrano esserci grandi margini di manovra. Altro obiettivo sensibile tra centrocampo e attacco è Eriksen, per il quale resta in piedi la concorrenza del Real Madrid. Per i bianconeri, c'è inoltre necessità di un acquisto sulla fascia sinistra difensiva dopo il prestito di Luca Pellegrini al Cagliari: Calciomercato.it ha svelato in esclusiva la trattativa per Carlos Augusto del Corinthians.