CALCIOMERCATO NAPOLI MALCUIT PSG / La permanenza di Hysaj, che non ha avuto offerte congrue dopo che la Roma ha virato su Zappacosta, spinge il Napoli a considerare anche la possibile partenza di Malcuit. Il suo agente Bruno Satin ha avuto contatti con il Paris Saint Germain, è spuntata anche la valutazione: 25 milioni di euro.

Al momento l’affare non è in piedi perché ilsulla fascia destra e’ già coperto, ha Meunier che non fa impazzire Tuchel ma a causa dei costi alti soprattutto per l’ingaggio è difficile da cedere. C’è’ stato l’interesse dell’Atletico Madrid che poi ha virato su. A far coppia con Meunier c’è Colin, terzino destro classe ‘98 prezioso per la lista Champions perché è arrivato nel vivaio del PSG dal Boulogne quando aveva 18 anni.