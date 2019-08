JUVENTUS SARRI NAPOLI / Scalpita Maurizio Sarri. Il tecnico della Juventus ha saltato causa polmonite l'esordio in panchina nel match contro il Parma, con il club bianconero che nei giorni precedenti alla sfida del 'Tardini' aveva ufficializzato l'assenza dell'allenatore anche per la successiva gara con il Napoli per farlo recuperare al meglio.

Sarri però sta bruciano le tappe sul recupero e la presenza ieri a bordocampo per osservare Cristiano Ronaldo e compagni ne è un chiato segnale. L'ex manager del Chelsea ha visto una parte della seduta, lasciandone però la direzione al suo staff e al vice Martusciello. Anche oggi Sarri sarà alla Continassa e resta aperto uno spiraglio per una sua possibile presenza per il match, ovviamente speciale per lui, contro l'ex Napoli. La condizione di Sarri verrà monitorata quotidianamente dallo staff medico bianconero: il tecnico in panchina in panchina nella partitissima di sabato am soltanto se non ci saranno rischi per la sua salute.