CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR DYBALA / La telenovela continua e anche se i titoli di coda sembravano più vicini nella giornata di ieri, mancano ancora importanti tasselli affinché si materializzi il ritorno di Neymar al Barcellona.

L'ultima offerta catalana prevede cash e il passaggio aldi, a titolo definitivo o in prestito, ma l'attaccante francese sta facendo capricci, fornendo involontariamente un assist alla, molto attiva negli ultimi giorni di calciomercato che potete seguire CLICCANDO QUI

I bianconeri, come è noto, sono impegnati soprattutto sul fronte cessioni e potrebbero ricevere un'offerta parigina per Dybala nel caso in cui nessun attaccante del Barça dovesse finire in Francia. Uno scenario non così lontano visto che, secondo 'L'Equipe', Dembele avrebbe già rifiutato i parigini: "Non ci riguarda affatto", ha detto Moussa Sissoko, agente del calciatore, al quotidiano francese.