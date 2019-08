JUVENTUS INTER ICARDI / Non c'è posto nell'Inter per Mauro Icardi. Ieri nel vertice alla Pinetina, alla presenza anche del presidente Zhang, l'Ad Marotta ha ribadito all'ex capitano l'esclusione dal progetto nerazzurro e dal nuovo corso targato Antonio Conte, malgrado la volontà dell'argentino di restare a Milano e far cambiare idea alla società. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo Clicca Qui!

Icardi ha respinto il pressing del Napoli, con il sodalizio di De Laurentiis che adesso preme sull'acceleratore per Llorente.

Resta in corsa solo laper l'argentino, anche se Paratici non ha mosso finora passi concreti con l'ex 'gemello' Marotta. Il CFO bianconero non prende in considerazione l'inserimento diin un ipotetico scambio con l'Inter, che porterebbe la 'Joya' - inseguito dal PSG se dovesse partire- alla corte di Conte.

Marotta - come raccolto da Calciomercato.it - non è intenzionato a far sconti alla sua ex squadra e solo con un'offerta di 75-80 milioni di euro aprirebbe le negoziazioni per la cessione in bianconero di Icardi. Da scartare per il momento anche un'eventuale formula che porterebbe l'ex Barcellona e Sampdoria in prestito con diritto di riscatto a Torino, così come l'inserimento nell'operazione di Mario Mandzukic, in uscita dalla rosa di Sarri. La pista Juve rimane la più gradita ad Icardi in caso di addio all'Inter.