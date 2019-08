CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA ERIKSEN / "Non tutti i mali vengono per nuocere" recita un vecchio adagio facilmente applicabile anche al calcio. Nonostante sia impegnata soprattutto sul fronte cessioni, la Juventus non perde di vista il mercato in entrata, pronta a sferrare un ultimo colpo da regalare a Maurizio Sarri, ma i suoi destini si intrecciano costantemente con quelli del Real Madrid.

A entrambe le squadre, infatti, piacciono molto siachee per i bianconeri potrebbe rivelarsi decisivo Zinedine

Secondo 'Marca', infatti, se l'allenatore francese desse il suo 'ok', nel giro di pochissime ore sbarcherebbe nella capitale iberica uno tra Erisken e van de Beek, ma l'ex fantasista non vuole sentire ragioni e continua a chiedere l'acquisto del suo connazionale Pogba. Una presa di posizione che da un lato sfavorisce la Juve in merito ad un potenziale ritorno del centrocampista del Manchester United, dall'altro la favorisce nella corsa al danese del Tottenham che anche di recente ha rifiutato il rinnovo.