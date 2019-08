Inter, si sblocca la cessione di Gabigol: le cifre

INTER GABIGOL / Rientrato in Brasile, Gabriel Barbosa è tornato Gabigol e ora il mercato torna ad accorgersi di lui.

L'agente del brasiliano ieri ha raggiunto Milano per incontrare l'Inter che è ancora proprietaria del suo cartellino e sul tavolo avrebbe diverse offerte. Secondo 'Sky' però, nelle prossime settimane il, dove attualmente milita in prestito l'attaccante classe '97, dovrebbe esercitare il riscatto per circa 18 milioni di euro. L'Inter, invece, manterebbe una percentuale sull'eventuale futura rivendita.