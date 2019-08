ROMA JUVENTUS RUGANI MANDZUKIC EMRE CAN / Sull'asse di calciomercato ormai consolidato che lega Roma e Juventus i contatti continuano senza sosta e molto può ancora succedere da qui al gong finale del 2 settembre.

Tutto ruota attorno a Daniele, in uscita dai bianconeri ed individuato dai giallorossi come l'occasione giusta per completare il pacchetto dei centrali di difesa in un'operazione che dovrebbe coinvolgere anche contropartite tecniche : 'grazie' a lui, per la dirigenza romanista può aprirsi la strada verso un altro colpo dalla 'Vecchia Signora'.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' infatti, nei contatti di queste ore tra le società per la Roma sarebbe spuntata innanzitutto l'ipotesi Mandzukic, ma si sarebbe registrata anche un'apertura su EmreCan che nelle gerarchie juventine ha perso posizioni. Per il croato in particolare non mancano gli ostacoli: ha un ingaggio elevato, non vorrebbe lasciare la Juventus nelle ultime ore del mercato e va registrato il pressing di Kovac per portarlo al Bayern Monaco. Qualora la Roma dovesse chiudere Rugani a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto però, scrive il quotidiano romano, la dirigenza juventina offrirebbe Mandzukic in prestito gratuito.