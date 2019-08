JUVENTUS PJANIC / Intoccabile ma non di fronte ad una proposta fuori mercato. Miralem Pjanic sarà un pilastro nella rosa di Maurizio Sarri, però continua a calamitare le attenzioni delle big d'Europa tra cui in particolare il Paris Saint-Germain.

Il regista bosniaco piace e non poco a Leonardo, così come avrebbe catturato le attenzioni di Barcellona e anche Bayern Monaco come scrive 'Tuttosport'. La Juve con i parigini avrebbe fatto un sondaggio informandosi della situazione legata a Verratti (vecchio pallino di Paratici) e Di Maria, mentre con i blaugrana si era parlato di un possibile inserimento nell'operazione di Rakitic, su cui si discute anche di Emre Can. Nulla di concreto pure con i tedeschi, che non avrebbero finora approfondito il discorso. La valutazione dell'ex Roma non cambia: per far muovere Pjanic servono almeno 80 milioni di euro e solo in quel caso il numero 5 non sarebbe più incedibile.