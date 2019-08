Inter, spunta Petagna per Conte

INTER PETAGNA / Il conto alla rovescia verso la chiusura della sessione estiva di mercato è ormai agli sgoccioli, ma nonostante il poco tempo a disposizione i lavori in casa Inter sono ancora in corso e può succedere molto nelle ultime ore che ci separano dal gong del 2 settembre.

Oltre ain arrivo nelle prossime ore, la dirigenza è al lavoro soprattutto sul fronte cessioni ma non si escludono anche sorprese last-minute per completare la rosa a disposizione del tecnico Antonio

Proprio l'allenatore, infatti, vorrebbe anche un vice-Lukaku, un giocatore simile soprattutto per caratteristiche fisiche al belga, e dopo il tentativo per Fernando Llorente che si avvicina al Napoli spunta anche una nuova ipotesi. Secondo 'Sky' infatti, nei contatti con l'agente Riso per la cessione di Salcedo al Verona si sarebbe parlato anche di Andrea Petagna, classe '95 ora alla Spal. L'Inter fa filtrare che con Sanchez il mercato in attacco sarebbe chiuso, ma dovesse essere Conte in persona a spingere per un ultimo rinforzo, quello di Petagna sarebbe un nome da tenere in considerazione.