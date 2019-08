Napoli, Ounas al Nizza: confermata l'anticipazione di CM.IT

NAPOLI OUNAS NIZZA / Già una settimana fa vi avevamo anticipato il forte inserimento convinto del Nizza nella corsa ad Adam Ounas.

Ufficializzato l'arrivo di Lozano, ilha accelerato le operazioni per la partenza dell'ex Bordeaux che cede il posto in lista Champions al messicano e dovesse concretizzarsi la cessione definitiva porterebbe nelle casse azzurre un tesoretto importante: come vi avevamo anticipato infatti, Ounas è pronto a volare a Nizza in prestito oneroso con diritto di riscatto in un'operazione da circa 27/28 milioni di euro complessivi . Secondo 'Sky', inoltre, i partenopei avrebbero ottenuto il diritto al 30% della cifra di un'eventuale rivendita. A breve il franco-algerino è atteso quindi in Francia.