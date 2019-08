MILAN KESSIE BAKAYOKO / La priorità, al momento, è rappresentata da Angel Correa, il rinforzo in attacco individuato per accontentare le esigenze tattiche di mister Giampaolo. Attenzione però a quello che succede in altri reparti come a centrocampo, dove la posizione di Kessie rimane tutt'altro che blindata. Il Monaco, infatti, è a caccia di un giocatore muscolare da inserire in mediana e ha individuato nell'ivoriano del Milan l'obiettivo numero uno da mettere a disposizione del tecnico Jardim in questi ultimi giorni della finestra estiva.

La dirigenza rossonera, da parte sua, ha recepito i segnali provenienti dal Principato ed in attesa di un possibile affondo si starebbe cautelando valutando i possibili eredi dell'ex Atalanta, tra cui spunta anche un'ipotesi clamorosa.

Nella giornata di ieri sono timidamente circolati i nomi di Blaise Matuidi, probabile partente dalla Juventus, e Rafinha, brasiliano ex Inter che il Barcellona ha messo sul mercato. Secondo 'Tuttosport', però, un'altra pista calda conduce al ritorno di Tiemoué Bakayoko, rispedito al Chelsea al termine della scorsa stagione non esercitando il riscatto del cartellino. Caratteristiche differenti rispetto a Kessie e rispetto ai profili più tecnici chiesti dall'allenatore, che rimane infatti il principale scoglio per l'operazione. Bakayoko però si starebbe offrendo e tornerebbe volentieri a Milano dove dopo l'addio di Leonardo e Gattuso con cui i rapporti erano logori, la dirigenza non chiude le porte. L'operazione, comunque, dipende da Kessie e potrebbe farsi anche in prestito, visto che al Chelsea è totalmente fuori dai piani di Lampard.