JUVENTUS MANDZUKIC PSG / Il PSG pensa a Mario Mandzukic. Come riportato da 'Sky Sport', il club parigino si sarebbe mosso per l'attaccante croato dopo gli infortuni di Cavani e Mbappé. Avviati i primi contatti con la Juventus, mentre il 33enne valuta l'ipotesi francese.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Il giocatore non gradisce trasferirsi negli ultimi giorni di calciomercato e potrebbe così decidere di restare in bianconero per poi valutare tutte le opzioni per il futuro solo a gennaio. Parallelamente, però, come anticipato da Calciomercato.it, in casa Bayern Monaco il connazionale Kovac sta spingendo per l'acquisto di Mandzukic. Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nei prossimi giorni.