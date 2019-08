CALCIOMERCATO NAPOLI LLORENTE OUNAS CHIRICHES / Icardi non apre al Napoli, nell’incontro tenuto oggi con Zhang e Marotta ha ribadito che non se la sente di andare via dall’Inter. Il club di De Laurentiis allora vira sul piano B, sullo svincolato Fernando Llorente. I contatti potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni dopo l’intesa di massima raggiunta sabato a Firenze nell’incontro con l’intermediario Frank Trimboli e il fratello-agente Jesus Llorente.

Si lavora su contratto biennale di 2,5 milioni a stagione, a livello fiscale da gennaio 2020 l’impegno sarà anche meno gravoso grazie al Decreto Crescita.

Per rendere operativo l’assalto a Llorente, il Napoli ha bisogno di liberargli spazio in lista Champions. Per l’arrivo di Lozano deve partire Ounas, il Napoli col Nizza vuole chiudere l’affare sul prestito oneroso di 3 milioni e il diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Le parti sono vicine, domani fanno le visite mediche Dolberg e Claude Maurice, a breve dovrebbe toccare ad Ounas. Per Chiriches c’è una distanza ancora ampia tra domanda e offerta con il Sassuolo ma il giocatore spinge per trasferirsi in una squadra dove può trovare più spazio, si è mossa anche la Fiorentina ma la società del presidente Squinzi è in vantaggio.