MILAN CORREA ATLETICO MADRID / Novità sul fronte Correa in casa Milan. Come riportato da 'Cadena Ser', l'Atletico Madrid avrebbe rifiutato l'ultima offerta dei rossoneri per un prestito biennale da 10 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni che sarebbe diventato obbligo alla 45esima presenza con almeno 45 minuti disputati, per un totale di 35 milioni complessivi. Cifra ben lontana però dai 45 richiesti dai 'Colchoneros'.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Secondo l'emittente radio spagnola c'è dunque ancora distanza tra i due club. Come raccolto da Calciomercato.it, però, nello spogliatoio dell'Atletico Madrid sono certi dell'addio ormai imminente di Correa. Ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.