BARCELLONA NEYMAR PSG / È andato in scena nella giornata di oggi l'atteso incontro tra il Barcellona e il PSG per Neymar. Come riportato dal 'Mundo Deportivo', i dirigenti blaugrana Grau, Abidal e Bordas sono già tornati da Parigi e filtra ottimismo. Al rientro a Barcellona Bordas ha infatti ammesso: "Non c'è ancora un accordo con il PSG, ma siamo più vicini".

Dichiarazioni che confermano gli ulteriori passi in avanti degli ultimi giorni, con l'asso brasiliano che si avvicina sempre di più ad un ritorno in Spagna. La trattativa tra i due club è dunque entrata nel vivo: sono giorni decisivi per il futuro di Neymar.