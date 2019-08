CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Il nuovo incontro tra l'Inter e Mauro Icardi avvenuto nella giornata di oggi si conclude sostanzialmente con un nulla di fatto. Wanda Nara aveva fatto pensare a un'apertura da parte della dirigenza nerazzurra, poi ieri Beppe Marotta ha chiuso nuovamente la porta all'argentino.

Una decisione confermata anche nel vertice andato in scena ad Appiano Gentile in giornata, con Zhang e lo stesso Marotta che hanno ribadito l'esclusione dell'attaccante dal progetto tecnico. Come riporta 'Sky Sport', però, la posizione ferma dell'Inter nei suoi confronti non ha fatto cambiare idea neanche allo stesso Icardi. Il classe '93, a sua volta, ha ripetuto alla società nerazzurra la sua volontà di restare ancora all'Inter.