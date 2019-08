CALCIOMERCATO LECCE IMBULA STOKE CITY / Il Lecce ha esordito in Serie A con un pesante 0-4 in casa dell'Inter, anche se la squadra di Liverani ha fatto vedere ottime cose in campo. I giallorossi restano fiduciosi, ma hanno intenzione di regalare altri rinforzi al tecnico romano.

Il ds Mauroè al lavoro per un colpo di prestigio dall': si tratta di Giannelli, centrocampista congolese dello

Secondo 'Sky Sport', il Lecce ha chiesto il calciatore ai Potters: si parla di una possibile operazione in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni di euro. I primi contatti sono stati positivi e si aspetta anche l'ok del calciatore. Imbula ha passato la scorsa stagione in prestito al Rayo Vallecano ed è tornato in estate alla base, ma nel frattempo lo Stoke City è retrocesso in Championship. Qualche anno fa il centrocampista sembrava a un passo dall'Inter, con Milan e Napoli che avevano provato a inserirsi. Con circa 4 anni di ritardo il congolese nato in Belgio potrebbe sbarcare in Serie A.

F.I.