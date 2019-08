CALCIOMERCATO INTER GABIGOL/ Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', gli agenti di Gabigol, attaccante brasiliano di proprietà dell'Inter, sarebbero nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione.

Non è ancora chiaro il motivo della visita dell'entourage del classe 1996, che sta impressionando in Brasile con la maglia del Flamengo. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

L'attaccante carioca è arrivato all'Inter nell'agosto del 2016, ma non ha mai inciso con la Beneamata, per la quale ha messo a segno una rete.