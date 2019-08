TORINO CONVOCATI MAZZARRI NKOULOU ANSALDI WOLVERHAMPTON / Giovedì sera il Torino è chiamato a una vera e propria impresa. I granata dovranno ribaltare il 2-3 subito in casa dal Wolverhampton nella gara di andata nel playoff decisivo per approdare ai gironi di Europa League. Per Walter Mazzarri, però, la strada si sta facendo particolarmente in salita: oltre a Iago Falque e Lyanco, il tecnico dovrà fare a meno anche di altre due pedine fondamentali.

Una è Nicolas Nkoulou, al centro di un vero e proprio caso con la società dopo il suo rifiuto di scendere in campo contro il Sassuolo e le dichiarazioni di Cairo su un suo possibile approdo alla Roma. L'altra è Cristian Ansaldi, che ha subito un infortunio muscolare che non dovrebbe essere di poco conto. Il Torino ha diramato una nota ufficiale sulle sue condizioni: "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione miotendinea distale del bicipite femorale destro. Previste ulteriori indagini cliniche e strumentali fra 15-20 giorni". L'argentino salterà di certo Wolverhampton e Atalanta, poi si valuterà al rientro dalla sosta.

Entrambi sono out dai convocati diramati dal club granata, con la lista completa di seguito:

PORTIERI: GEMELLO, ROSATI, SIRIGU

DIFENSORI: AINA, BONIFAZI, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, SINGO

CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON

ATTACCANTI: BELOTTI, MILLICO, PARIGINI, RAUTI, ZAZA