JUVENTUS RAMSEY GALLES NAZIONALE INFORTUNIO / La Juventus ha messo in cascina i primi 3 punti stagionali con la vittoria in casa del Parma. Alla spedizione del 'Tardini' non hanno partecipato alcuni giocatori come Daniele Rugani, per motivi di mercato, e Aaron Ramsey. L'ex Arsenal è ancora alle prese con un infortunio muscolare e non è al meglio.

Il ct del Galles, Ryan, lo aveva comunque convocato per i match di qualificazioni europee contro

Oggi, però, è arrivato l'annuncio della stessa federazione che ha reso noto il forfait del centrocampista bianconero, che "si è ritirato" dalla convocazione. Al suo posto il giovane Dylan Levitt, che sale dall'Under 21 per sostituirlo. Come riportano i media inglesi, Giggs e il suo staff si erano preoccupati delle condizioni di Ramsey, che non gioca una partita ufficiale da aprile. Non è noto, in ogni caso, se la decisione definitiva sia partita dalla federazione, dalla Juventus o dal calciatore stesso.

F.I.