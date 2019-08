CALCIOMERCATO ITALIA SERIE A DATE ORARIO / Il calciomercato estivo è agli sgoccioli. Mentre i principali campionati europei hanno già tagliato i nastri di partenza, le operazioni in entrata e in uscita sono ancora possibili, con date che variano di federazione in federazione.

In Italia si stanno vivendo ore frenetiche e ci sarà tempo fino al 2 settembre, ovvero il prossimo lunedì.

Negli ultimi giorni, però, è stata apportata una piccola modifica all'orario: il gong finale in Italia non ci sarà alle 20, ma alle 22. La sede delle operazioni quest'anno sarà l'Hotel Sheraton Milano San Siro.