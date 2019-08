GIUDICE SPORTIVO MERTENS NAPOLI / C'era attesa per la decisione del Giudice Sportivo nei confronti di Dries Mertens, per cui si pensava si potesse ricorrere alla prova tv.

Tante, infatti, sono state le proteste dei tifosi e dei tesserati viola ( compreso Montella, che si è sfogato nel postpartita ) nei confronti del belga, accusato di aver simulato il fallo in area che ha portato all'assegnazione del rigore per gli azzurri.

Nulla di fatto: nel comunicato diramato dalla lega Serie A, infatti, non appare nessun accenno Dries Mertens e all'eventuale prova tv. Per quanto riguarda le altre sanzioni significative, una giornata di stop a testa per il difensore del VeronaDawidowicz e l'attaccante del LecceFarias. Il primo cartellino giallo della storia per un allenatore, invece, se lo è 'guadagnato' Vincenzo Montella.

F.I.